«Енисей» арендовал у ЦСКА форварда Гудумака

Тяжёлый форвард Александр Гудумак следующий сезон проведёт в «Енисее», сообщается на официальном сайте клуба. Красноярцы взяли баскетболиста в аренду у ЦСКА. Московский клуб владеет правами на Гудумака до 2019 года.



В прошлом сезоне 24-летний форвард выступал в составе «Нижнего Новгорода». Александр вышел на паркет в составе нижегородцев в 14 матчах Единой лиги ВТБ, в том числе 5 раз в стартовой пятёрке. Средняя статистика Гудумака составила 5,6 очка и 2,5 подбора за игру.

Ранее Гудумак также защищал цвета «Автодора», «Красных Крыльев» и «Сахалина».