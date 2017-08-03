Мусина: не переживаю из-за того, что приз MVP получила Вадеева

Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина призналась, что не расстроилась из-за того, что приз MVP женского чемпионата мира по баскетболу U19 достался центровой Марии Вадеевой.



«Нет ли у меня чувства ревности за главный индивидуальный трофей турнира? Конечно нет. Маша – моя лучшая подруга, и я, наоборот, очень рада за неё. Честно, особо не переживаю по этому поводу. Главное, что у меня есть золотая медаль чемпионата мира, все остальные награды уходят на второй план», – приводят слова Мусиной «Известия».



Напомним, что Раиса и Мария вошли в символическую сборную турнира.

«Мы сломили американок». Главная героиня финала ЧМ U19 33 очка, 11 подборов, 7 передач – такой вклад в победу над США внесла Раиса Мусина. Рассказываем историю капитана сборной России.