175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мусина: не переживаю из-за того, что приз MVP получила Вадеева

3 августа 2017, четверг. 09:57 Баскетбол

Форвард сборной России и УГМК Раиса Мусина призналась, что не расстроилась из-за того, что приз MVP женского чемпионата мира по баскетболу U19 достался центровой Марии Вадеевой.

«Нет ли у меня чувства ревности за главный индивидуальный трофей турнира? Конечно нет. Маша – моя лучшая подруга, и я, наоборот, очень рада за неё. Честно, особо не переживаю по этому поводу. Главное, что у меня есть золотая медаль чемпионата мира, все остальные награды уходят на второй план», – приводят слова Мусиной «Известия».

Напомним, что Раиса и Мария вошли в символическую сборную турнира.

«Мы сломили американок». Главная героиня финала ЧМ U19
33 очка, 11 подборов, 7 передач – такой вклад в победу над США внесла Раиса Мусина. Рассказываем историю капитана сборной России.
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Женская сборная России - Баскетбол
Новости. Баскетбол
3 августа 2017, четверг
10:18 Порзингис: хочу, чтобы Кармело Энтони остался в «Нью-Йорке»
10:11 Мутомбо: Эмбиид может стать лучше меня
09:57 Мусина: не переживаю из-за того, что приз MVP получила Вадеева
09:23 Серафен продолжит карьеру в «Барселоне»
08:10 «Енисей» арендовал у ЦСКА форварда Гудумака
04:26 Робинсон: счастлив и готов побеждать с «Автодором». Вперёд, Саратов!
00:57 Тренер Данкана: Тим был бы достойным бойцом MMA
00:21 Маццон: Робинсон играет как большой баскетболист
2 августа 2017, среда
23:25 «Автодор» объявил о подписании контракта с Джастином Робинсоном
23:10 Карри готов был отказаться от максимального контракта ради сохранения состава
22:28 Казинс: «Нью-Орлеан» списывают со счетов, но мы многих удивим
21:36 Базаревич: клубы не заботятся об игроках сборной России
20:24 Джордан: я лучше Брайанта, а Коби лучше Джеймса
20:02 «Чикаго» представил форму на сезон-2017/18
19:48 «Миннесота» предложила Уиггинсу продлить контракт
18:42 Энтони не встречался с представителями «Нью-Йорка» этим летом
17:39 Ловернь: у меня был вариант с ЦСКА этим летом
17:11 «Химки» продлили контракт с Патеевым
16:53 «Даллас» подписал контракт с Гианом Клавеллом
15:45 Эмбиид пока не полностью оправился от травмы колена
14:10 НБА представила топ-25 игровых моментов «Кливленда» в сезоне-2016/17
14:02 ЦСКА подарит победившим на ЧМ девушкам билеты на все домашние матчи сезона
13:24 Келвин Бут будет назначен ассистентом генменеджера «Денвера»
12:45 Портис: Рондо – лучший одноклубник, который у меня был в НБА
12:14 «Лейкерс» уверены, что смогут обменять Кларксона
11:36 Дженнингс заработает $ 2,2 млн за один сезон в китайском «Шаньси»
11:19 Дуэйн Уэйд рассказал, как остановить Стивена Карри
10:56 Лин: я всё ещё думаю, что «Бруклин» сможет выйти в плей-офф
10:19 Оладжьювон заинтересован в приобретении доли во владении «Хьюстоном»
09:58 Стивен Карри: не пытался высмеять Джеймса пародией на его танец
09:31 Кларк договорился о контракте с «Нью-Орлеаном»
05:51 «Голден Стэйт» официально объявил о продлении контракта с Макги
00:51 Бейонсе хочет купить долю владения в «Хьюстоне»
1 августа 2017, вторник
23:58 Лавар Болл ответил Майклу Джордану: обыграю тебя и с одной рукой
23:10 НБА представила лучшие моменты сезона-2016/17 с участием Стивена Карри
22:36 «Автодор» подписал контракт с Робинсоном
22:02 Майкл Джордан: будь я даже на одной ноге, Лавар Болл не обыграл бы меня
21:20 Воронцевич: самое главное, чтобы Теодосичу было комфортно
20:44 Воронцевич: не нужно создавать сборной груз ответственности
19:48 В случае обмена Ирвинга в «Миннесоту» «Кливленд» хочет получить Уиггинса
19:03 Ловернь: Паркер способствовал моему переходу в «Сан-Антонио»
17:44 Колле: амбиции сборной Франции остаются высокими
17:02 Ромео Сакетти сменит Мессину на посту главного тренера сборной Италии
16:06 Зайцев: я рад получить приглашение в сборную России
15:23 «Црвена Звезда» подписала контракт с Николой Радичевичем
Все новости RSS
Партнерский контент