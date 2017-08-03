Мутомбо: Эмбиид может стать лучше меня

Экс-игрок НБА Дикембе Мутомбо считает, что центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид имеет шанс превзойти его во всём, за исключением блок-шотов.



«Мне нравится этот парень. Он обладает большим талантом. Джоэл талантливее, чем был я, когда попал в НБА. Эмбиид может стать лучше меня, если восстановится после операции. Что касается нападения, он намного опережает всех нас, приехавших из Африки. Он умеет подбирать и накрывать броски. Я желаю ему здоровья. Единственное, в чём он не сможет превзойти меня, – это блок-шоты. Знаю, что он смотрит много моих видео», – приводит слова Мутомбо The Undefeated.

Бойл: Эмбиид может стать вторым Оладжьювоном Школьный тренер Кайри Ирвинга, Д`Анджело Расселла и Джоэла Эмбиида – о своих подопечных, работе, коллегах в НБА и многом другом.