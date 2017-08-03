Порзингис: хочу, чтобы Кармело Энтони остался в «Нью-Йорке»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис признался, что хотел бы продолжить выступать с Кармело Энтони за один клуб.



«Он игрок уровня Матча звёзд, невероятный баскетболист, и я многому у него научился. Есть ещё много вещей, которые я могу узнать от него. Я хотел бы, чтобы он был рядом и мы продолжали играть вместе. Но что есть, то есть. Если это закончится… Не знаю, я не могу повлиять на это. Я очень благодарен за эти пару лет, что я был с ним, просто видя, как он работает летом. Это доказывает, что он хочет побеждать и быть великим. Уверен, что Кармело примет правильное решение», – приводит слова Порзингиса официальный сайт НБА.

Энтони не встречался с представителями «Нью-Йорка» этим летом