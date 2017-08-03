Лавар Болл: если Джеймс хочет больше титулов, ему нужно перейти в «Лейкерс»

Лавар Болл посоветовал форварду «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу объединиться с его сыном Лонзо Боллом в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Если Леброн хочет завоевать больше чемпионских титулов, ему нужно перейти в «Лейкерс» к моему мальчику», – приводит слова Болла ESPN.



Напомним, ранее сообщалось, что Джеймс заинтересован в подписании контракта с «Лейкерс» в 2018 году. Кроме того, ожидается, что в калифорнийском клубе продолжит карьеру форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж. Оба игрока следующим летом могут стать неограниченно свободными агентами.

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