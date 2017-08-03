Энтони не уверен, что останется в «Нью-Йорке»

Форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони сказал, что смирился с текущей ситуацией, но не уверен, что останется в «Никс». Последние 12 месяцев, которые боли полны слухов о его возможном обмене, баскетболист назвал «эмоциональными американскими горками».



«Мне нужно было найти мир, прийти к согласию с самим собой с учётом ситуации, в которой я нахожусь, и попытаться вновь обрести счастье. Я немного утратил это чувство, но сейчас обретаю его, и это хорошо», — цитирует Энтони ESPN.



По появившимся ранее слухам, Энтони попросил клуб об обмене и готов отказаться от опции блокировки обмена ради перехода в подходящий клуб. «Никс» также хотели бы избавиться от форварда и провести перестройку команды. Наиболее желанным направлением для Энтони считается «Хьюстон Рокетс». Также на него претендует «Кливленд Кавальерс».