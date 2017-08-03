Осман: хочу играть в НБА так же долго, как Туркоглу и Окур

Новичок «Кливленд Кавальерс» Джеди Осман рассчитывает надолго задержаться в НБА. Последние четыре сезона 22-летний форвард провёл в «Анадолу Эфес».

«Я всегда мечтал об этом. Каждый год у меня была цель, и я хотел её достичь. Теперь я подписал контракт с „Кливлендом“ и буду стараться изо всех сил. Моя следующая цель — долгая карьера в НБА. Если через пару лет я вернусь в Европу, то буду разочарован. Хочу играть в НБА так же долго, как Хидо Туркоглу и Мехмет Окур. Надеюсь достичь этой цели», — приводит слова Османа Eurohoops.