Зубков и Колюшкин не сыграют за сборную России в товарищеском турнире

Андрей Зубков и Максим Колюшкин не прилетели со сборной России в Санк-Петербург. У национальной команды там запланировано участие в товарищеском Кубке Кондрашина и Белова в преддверии Евробаскета. Зубков и Колюшкин остались в Москве из-за травм.

Всего в Санк-Петербург в составе сборной отправились 15 игроков: Алексей Швед, Евгений Бабурин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев, Семён Антонов, Дмитрий Хвостов, Антон Пушков, Тимофей Мозгов, Владислав Трушкин, Андрей Воронцевич, Станислав Ильницкий, Дмитрий Кулагин, Вячеслав Зайцев, Михаил Кулагин и Никита Курбанов.