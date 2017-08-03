Джордан: я бы не поступил, как Дюрант, но это его право

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан заявил, что не перешёл бы из «Оклахома-Сити Тандер» в «Голден Стэйт Уорриорз», как это сделал Кевин Дюрант прошлым летом. При этом Джордан не осуждает Дюранта за такое решение.

«Кевин Дюрант был свободным агентом и мог идти, куда хотел. Я полностью поддерживаю то, что свободные агенты могут идти, куда хотят. Сделал бы я так? Вероятно, нет. Но это был его выбор, и он имел на него право. Я не злюсь на него за это и желаю ему всего наилучшего. Но я бы поступил по-другому», — приводит слова Джордана NBC Sports.

Переход Дюранта в «Уорриорз» прошлым летом вызвал массу критики. В первый же год в новом клубе Дюрант стал чемпионом НБА.