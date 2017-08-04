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Новицки: пришло время снова показать, как я люблю «Даллас»

4 августа 2017, пятница. 09:59 Баскетбол

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки признался, что пошёл на финансовые уступки при подписании нового контракта.

«В прошлом году Марк Кьюбан хорошо позаботился обо мне. Теперь была моя очередь снова показать, как я люблю играть за эту команду. Я немного уступил ему. Мы подписали контракт на два года, но посмотрим, как сложится предстоящий сезон. Все знают, что я хочу завершить карьеру в «Далласе», и я рад, что теперь у меня есть такая возможность», – приводит слова Новицки официальный сайт «Далласа».

Новицки подписал новый контракт с «Далласом»
Источник: Официальный сайт "Даллас Маверикс" Сообщить об ошибке
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Теги
Даллас Маверикс Дирк Новицки Марк Кьюбан
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