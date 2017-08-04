Ш.О'Нил: поздравляю судью Кроуфорда, хотя он два раза удалял меня с площадки

Бывшая звезда НБА Шакил О'Нил в юмористическом ключе поздравил с завершением карьеры судью Дэна Кроуфорда.

«Поздравляю Дэнни Кроуфорда с блестящей судейской карьерой. Хотя он и выдал мне 16 технических фолов и два удаления», — написал О'Нил в «Твиттере».

Кроуфорд провёл в НБА 31 сезон, 23 года подряд работал на матчах финала, отсудил более 2 тысяч матчей в регулярном первенстве, более 300 игр плей-офф и более 30 встреч в финалах. Последний раз он работал на решающем матче финала-2017. Кроуфорд завершил карьеру в 63 года.