Джордан: Леонард — лучший двусторонний игрок НБА на данный момент

Пятикратный обладатель приза MVP НБА Майкл Джордан назвал форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда лучшим в лиге по сумме атакующих и оборонительных действий.

«Он отличный игрок. Лучший двусторонний игрок лиги на данный момент», — приводит слова Джордана CBS Sports.

Леонард дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги, дважды выбирался в первую символическую сборную по итогам сезона, два раза участвовал в Матче звёзд и стал самым ценным игроком финальной серии 2014 года. В последнем регулярном первенстве он набирал 25,5 очка, 5,8 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру.