Капитан сборной Украины Фесенко пропустит Евробаскет-2017

Капитан сборной Украины центровой Кирилл Фесенко пропустит грядущий Евробаскет. Центровой травмировал колено, и для восстановления ему потребуется операция, которая исключит его участие в континентальном первенстве, сообщает обозреватель Александр Прошута.

В прошедшем сезоне Фесенко выступал за итальянский «Авеллино» и набирал в среднем по 11,8 очка и 6,9 подбора в матчах первенства Италии.

Фесенко стал уже второй потерей для Украины в преддверии Евробаскета-2017. Ранее выступать за сборную отказался натурализованный разыгрывающий Пух Джетер.