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Сербский защитник Недович может пропустить Евробаскет

4 августа 2017, пятница. 17:46 Баскетбол

В преддверии Евробаскета сборная Сербии по баскетболу может лишиться ещё одного игрока из-за травмы. Защитник «Уникахи» Неманья Недович покинул расположение команды и отправился в Белград, где пройдёт углублённое обследование в связи с травмой плеча, сообщает Sportando.

«Мы узнаем, готов ли он к Евробаскету, в течение 10 дней, посмотрим, как всё сложится», — заявил главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич.

Отметим, что возможная потеря Недовича станет не первой для команды Сербии. Ранее стало известно, что по разным причинам на чемпионате Европы не сыграют Никола Йокич, Неманья Бьелица и Неманья Дангубич. Также под вопросом участие на турнире форварда «Зенита» Марко Симоновича.

Чемпионат Европы по баскетболу пройдёт с 31 августа по 17 сентября. Сборная Сербии на групповой стадии турнира встретится с командами России, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании.

Симонович получил травму и может пропустить Евробаскет
Источник: Sportando Сообщить об ошибке
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Сборная Сербии — Баскетбол
Новости. Баскетбол
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