18 очков Фридзона и дабл-дабл Воронцевича помогли России победить Финляндию

Сегодня, 4 августа, в Санкт-Петербурге сборная России по баскетболу сыграла первый матч на международном турнире Кубок Кондрашина и Белова, который проходит в рамках подготовки к Евробаскету-2017.

Подопечные Сергея Базаревича встречались с командой Финляндии. Стартовая четверть осталась за гостями – 25:21. Но уже во второй десятиминутке российская сборная не только отыграла отставание, но и сумела выйти вперёд. На большой перерыв команды ушли при счёте 42:40 в пользу хозяев.

Во второй половине матча команда России сумела взять игру под свой контроль и в итоге одержала победу со счётом 91:75.

Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 18 очков, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Андрей Воронцевич. У финнов 23 балла на счету Салина Сасу.

6 августа сборная России проведёт матч с командой Израиля.

Россия — Финляндия — 91:75 (21:25, 21:15, 22:17, 27:18).