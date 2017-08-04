Энтони: у меня был отличный разговор с генеральным менеджером «Нью-Йорка»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, который настаивает на уходе из команды в нынешнее межсезонье, заявил, что провёл отличную встречу с генеральным менеджером «Нью-Йорка» Скоттом Перри, рассказав, что стороны понимают, чего хотят друг от друга.

«У нас было общение. У нас было несколько разговоров, и мы понимаем, где мы находимся. Они знают, что чувствую я, а я знаю, что чувствуют они. Я просто хочу понять, чем это закончится. Я настроен оптимистично. Переговоры с новым генеральным менеджером команды Скотом Перри прошли отлично.

Он понимает мои мысли и то, что мне нужно сейчас, на данном этапе карьеры. Диалог был отличным. Хорошие и очень уважительные переговоры", — приводит слова Энтони The Score.