«Сан-Антонио» официально объявил о новом контракте с Миллзом

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» подписало новый контракт с защитником Патриком Миллзом, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере». Соглашение рассчитано на 4 года, за которые игрок сможет заработать $ 50 млн.

О продлении сотрудничества австралийского баскетболиста и «Спёрс» сообщалось ещё в июле, но официально о сделке было объявлено лишь сейчас. 28-летний Миллз выступает за команду из Техаса с 2012 года.

В минувшем сезоне он провёл 79 матчей в регулярном чемпионате, при этом лишь в 8 из них выходил в стартовой пятёрке. В его активе 9,6 очка и 3,5 передачи в среднем за игру. В плей-офф Миллз провёл 16 матчей (6 в стартовой пятёрке) со средними показателями 10,3 очка и 2,7 передачи.