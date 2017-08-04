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Бэббитт достиг соглашения с «Атлантой»

4 августа 2017, пятница. 21:21 Баскетбол

Форвард Люк Бэббитт, пребывающий в статусе свободного агента, достиг соглашения с «Атлантой Хоукс». Игрок подпишет с командой из Джорджии годичный контракт, по которому заработает $ 1,9 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Майкл Скотто.

Минувший сезон Бэббитт провёл в составе «Майами Хит». Он принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата (55 — в старте), набирая в среднем 4,8 очка и совершая 2,1 подбора.

Отметим, что для 28-летнего игрока «Атланта» станет четвёртой командой в НБА, ранее он защищал цвета «Портленд Трэйл Блейзерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и уже упомянутого «Майами». Также в активе Бэббитта один сезон в составе «Нижнего Новгорода».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Атланта Хоукс Люк Бэббитт
Новости. Баскетбол
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