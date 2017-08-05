Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс отныне сосредоточится на работе наставника команды. Ранее специалист также входил во фронт-офис клуба, занимая должность президента по баскетбольным операциям.

По информации ESPN Риверс по-прежнему будет влиять на кадровые и другие важные вопросы, но при этом будет тесно сотрудничать с вице-президентом Лоуренсом Фрэнком. Этот тандем в свою очередь будет подчиняться непосредственно владельцу команды — Стиву Балмеру.

55-летний Риверс занимает должность главного тренера калифорнийского клуба с 2013 года. За четыре сезона он четырежды выводил команду в плей-офф, но лучшим его достижением был выход в полуфинал конференции (дважды — прим. «Чемпионата»).