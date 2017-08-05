Оукли на протяжении года не сможет посещать арену «Нью-Йорка»

Экс-игрок «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли пошёл на сделку, в результате которой с него сняли обвинения в нападении на владельца клуба Джеймса Долана во время матча в «Мэдисон Сквер Гарден».



Как сообщает ESPN, Оукли на протяжении одного года не сможет посещать домашнюю арену «Никс».



Напомним, что в феврале во время поединка между «Нью-Йорком» и «Клипперс» группа охранников вывела Чарльза из первого ряда «Мэдисон Сквер Гарден». Позже Оукли был арестован. Ему предъявили обвинения в нападении и незаконном вторжении.