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Оукли на протяжении года не сможет посещать арену «Нью-Йорка»

5 августа 2017, суббота. 10:18 Баскетбол

Экс-игрок «Нью-Йорк Никс» Чарльз Оукли пошёл на сделку, в результате которой с него сняли обвинения в нападении на владельца клуба Джеймса Долана во время матча в «Мэдисон Сквер Гарден».

Как сообщает ESPN, Оукли на протяжении одного года не сможет посещать домашнюю арену «Никс».

Напомним, что в феврале во время поединка между «Нью-Йорком» и «Клипперс» группа охранников вывела Чарльза из первого ряда «Мэдисон Сквер Гарден». Позже Оукли был арестован. Ему предъявили обвинения в нападении и незаконном вторжении.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Никс
Новости. Баскетбол
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