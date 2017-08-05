Уолл: на месте Ирвинга я бы остался в «Кливленде»

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл прокомментировал ситуацию своего коллеги по позиции Кайри Ирвинга, который хочет уйти из «Кливленд Кавальерс».



«Для меня это было сумасшествие. Я не знал, что в «Кливленде» происходит такое. Это довольно сложно. Если бы я побывал в трёх финалах подряд, то хотел бы остаться. Но вы никогда не знаете, какие у игроков отношения друг с другом. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями.



Он один из тех парней, которые хотят быть главным игроком команды. Это совсем другая ситуация, когда вы выступаете с таким парнем, как Леброн Джеймс, который доминирует в лиге. Обычно все готовы стать вторым игроком в его команде. Это похоже на то, что я рассказываю всем молодым парням, когда они впервые попадают в НБА. Трудно заставить их играть как одна команда, потому что каждый пытается сделать себе имя и начать свой собственный путь. Тяжело, когда ты всегда в тени кого-то другого. Возможно, он устал от этого», – приводит слова Уолла NBC Sports.

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