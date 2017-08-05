Зарплата Дока Риверса останется прежней

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс продолжит получать по $ 10 млн за сезон, несмотря на уход с поста президента по баскетбольным операциям. Об этом сообщил журналист Los Angeles Times Брэд Тёрнер на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



Напомним, что Риверс получил должность в офисе калифорнийского клуба сразу после назначения на пост главного тренера в 2013 году.



Док по-прежнему будет влиять на кадровые и другие важные вопросы, но при этом будет тесно сотрудничать с вице-президентом Лоуренсом Фрэнком.

Риверс потерял должность президента «Клипперс» по баскетбольным операциям