«Панатинаикос» продлил контракт с Келвином Риверсом

Греческий клуб «Панатинаикос» продлил контракт с американским защитником Келвином Риверсом. Об этом в своём «твиттере» сообщил греческий инсайдер Георги Заккас. По его информации, новое соглашение с игроком рассчитано до 2020 года.



В сезоне-2016/17 Риверс, выступая в Евролиге, набирал в среднем за игру 11,2 очка, а также совершал 2,5 подбора и 0,8 передачи. За свою карьеру американец успел поиграть за многие клубы, в том числе и за такие, как мадридский «Реал», «Бавария», «Химки» и «Локомотив-Кубань».