«Локомотив-Кубань» подписал контракт с центровым Иваном Нелюбовым

ПБК «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с центровым Иваном Нелюбовым.



«Центровой Иван Нелюбов как минимум на один сезон примерит на себя красно-зеленую майку. В его послужном списке значатся такие команды, как ЦСКА, ВЭФ, «Нижний Новгород» и «Литкабелис», а прошлый сезон наш новый бигмен провёл в пермской «Парме», — отмечается на официальном сайте клуба.



В прошлом сезоне в Перми Нелюбов провёл все 24 матча, в которых его средние показатели составляли восемь очков, 3,4 подбора и 0,9 результативной передачи за 16 минут на паркете.