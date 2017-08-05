Тьерри Анри забил ногой мяч в баскетбольное кольцо с середины площадки

Сегодня, 5 августа, в Йоханнесбурге состоится выставочный матч NBA Africa Game — встретятся сборная мира и сборная Африки.

Масштабное шоу посетили звёзды спорта. В частности, экс-форвард сборной Франции, «Монако», лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «Нью-Йорк Ред Буллз» Тьерри Анри стал участником мероприятия. Анри показал великолепную точность, забив мяч ногой с середины площадки в баскетбольное кольцо.

Видео эпизода можно посмотреть на официальной странице НБА в «Твиттере».

Отметим, шоу NBA Africa Game состоится второй раз в истории. Впервые оно прошло в 2015 году. Тогда сборная мира выиграла у звёзд Африки со счётом 101:97. При этом за представителей Чёрного континента выступали Николя Батюм, Бисмак Бийомбо, Яннис Адетокунбо, Луол Денг и другие игроки НБА.