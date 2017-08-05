Мозгов: за последние 4 года у сборной России сейчас сильнейший состав

Центровой сборной России и «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов поделился мыслями о национальной сборной, а также рассказал о своём обмене из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«За последние четыре года у сборной России сейчас сильнейший состав. Жаль, что травмирован Сергей Карасёв. С ним была бы бомба. Что касается моего перехода в „Бруклин“, то когда узнал об этом, в голове был миллион мыслей. Но клуб пытается выстроить не просто команду, а семью.

Жена надеялась, что информация о переходе — это шутка, но она готова ехать со мной хоть на край света. Когда появляется семья, после обмена в первую очередь думаешь о том, чтобы устроиться с ними на новом месте», — приводит слова Мозгова радио «Зенит» на своей официальной странице в «Твиттере».