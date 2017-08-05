Оладипо признан MVP матча между сборной мира и сборной Африки

В Йоханнесбурге завершился выставочный матч NBA Africa Game, в котором сошлись сборная мира и сборная Африки, победу в нём одержала сборная мира (108:97). Тем не менее титул самого ценного игрока встречи получил защитник, представлявший сборную Африки — защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо.

25-летний защитник записал в свой актив 28 очков (4/14 — 3-очковые, 7/11 — 2-очковые, 2/2 — штрафные) совершил 9 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 37:31 минуту на паркете. При этом в пассиве Оладипо 4 потери и 3 фола.