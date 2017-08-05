Порзингис: постоянно задаю вопросы Новицки

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис и его коллега по амплуа из «Даллас Маверикс» Дирк Новицки провели несколько дней совместных тренировок в рамках подготовки к матчу NBA Africa Game между сборной мира и сборной Африки.

По словам латвийца, всё это время он старался перенять как можно больше знаний от опытного Новицки.

«Мы просто немного соревновались, совершали броски и так далее. Я хочу успеть выучить с ним максимум возможного, и я постоянно задаю ему вопросы. Я рад, что мне представилась возможность немного с ним поработать», — цитирует Порзингиса New-York Post.

В завершившемся матче сборной мира и сборной Африки Порзингис набрал 14 очков и совершил 8 подборов, в активе Новицки 3 набранных очка.