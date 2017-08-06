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Порзингис: сложно говорить о ожиданиях от сезона, в Нью-Йорке всё поменялось

6 августа 2017, воскресенье. 00:37 Баскетбол

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис не знает, что следует ожидать ему и его команде от нового сезона. По словам латвийца, пока он сосредоточен на предстоящем Евробаскете.

«Сейчас мне сложно говорить о ожиданиях от сезона. В „Нью-Йорке“ всё поменялось и мы увидим много нового. Что касается конкретно меня, то я намерен тренироваться ещё тяжелее, чтобы выступить лучше, чем в минувшем сезоне.

Пока же я сосредоточен на выступлении за национальную сборную. Игра за сборную меня волнует в той же степени, что и игра в НБА. Я просто люблю баскетбол", — приводит слова Порзингиса New-York Post.

Источник: New-York Post Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Йорк Никс Сборная Латвии — Баскетбол Кристапс Порзингис
Новости. Баскетбол
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