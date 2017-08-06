Казинс: сейчас я, вероятно, чувствую себя лучше, чем когда-либо в своей карьере

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс признался, что сброс веса положительно сказался на его игре.



«Я всё ещё молод, но становлюсь взрослее. Поэтому мне действительно нужно сосредоточиться на своём теле. Сейчас я, вероятно, чувствую себя лучше, чем когда-либо в своей карьере», – приводит слова Казинса ESPN.



Демаркус работает под руководством персонального тренера форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиуса Рэндла, а также соблюдает специальную диету.



Отметим, что в прошлом сезоне официальный вес Казинса составлял 122,5 кг.

Казинс работает над снижением веса