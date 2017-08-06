Люк Уолтон: через два-три года «Лейкерс» станут очень хорошей командой

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон не стал называть точное количество побед, которое он ожидает достичь со своими подопечными в предстоящем сезоне.



«Не стану называть какие-то цифры, но скажу, что через два-три года «Лейкерс» станут действительно очень хорошей командой», – приводит слова Уолтона журналист Spectrum SportsNet Крис Мартин Палмер.



Напомним, что в минувшем сезоне калифорнийский клуб занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, добыв 26 побед. Последний раз «Лейкерс» выходили в плей-офф в сезоне-2012/13.

Игроки «Лейкерс» впечатлены трудовой этикой Лонзо Болла