Сборная России проиграла Израилю на Кубке Кондрашина и Белова

6 августа в Санкт-Петербурге состоялся матч международного турнира «Кубок Кондрашина и Белова», в котором встретились сборные России и Израиля. По итогам встречи россияне уступили баскетболистам из Израиля, ставшим триумфаторами турнира, со счётом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).



Самым результативным игроком матча стал форвард сборной России Алексей Швед, набравший 20 очков. У израильской команды лучшим оказался Шон Доусон, на счету которого 18 очков.

Перед очной встречей сборные России и Израиля обыграли национальную команду Финляндии.