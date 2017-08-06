С.Карасёв: будет некрасиво приехать в сборную России за два дня до Евробаскета

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что не приедет в сборную России, даже если успеет восстановиться до старта Евробаскета-2017.

«Операция прошла хорошо, самочувствие улучшается. Очень расстроился, что так получилось в межсезонье и я не смогу помочь сборной. Надеюсь, что через месяц буду готов. Если не к началу сбора «Зенита», то в течение августа постараюсь присоединиться к команде.



На Евробаскет у меня всё равно не получается поехать. Даже если успею восстановиться — не хватит времени, чтобы обжиться в сборной. Есть ребята, которые сейчас на сборах доказывают, тратят своё время и здоровье, и они тоже хотят играть в сборной. Поэтому будет неправильно и некрасиво, если я приеду в команду за два дня до чемпионата Европы», — цитирует Карасёва «Советский спорт».