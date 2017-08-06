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Швед: основная цель сборной России — быть готовой на сто процентов через месяц

6 августа 2017, воскресенье. 18:22 Баскетбол

Атакующий защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал поражение команды от Израиля (71:79).

«Мы начали хорошо, быстро оторвались. Потом расслабились и просто плохо играли. Лично мне не понравилась наша игра. И я сам очень плохо начал. Ребята под нагрузкой, они уставшие. Всё-таки мы должны играть не в тот баскетбол, который был сегодня.

Наша цель – подготовка к Евробаскету. Нам надо будет хорошо себя чувствовать там. Все тренировочные турниры хочется выигрывать, и в Петербурге хотелось победить. Но основная цель – чтобы через месяц мы были готовы на все сто процентов", — приводит слова Шведа «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Баскетбол Алексей Швед
Новости. Баскетбол
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