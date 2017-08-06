Швед: основная цель сборной России — быть готовой на сто процентов через месяц

Атакующий защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал поражение команды от Израиля (71:79).

«Мы начали хорошо, быстро оторвались. Потом расслабились и просто плохо играли. Лично мне не понравилась наша игра. И я сам очень плохо начал. Ребята под нагрузкой, они уставшие. Всё-таки мы должны играть не в тот баскетбол, который был сегодня.

Наша цель – подготовка к Евробаскету. Нам надо будет хорошо себя чувствовать там. Все тренировочные турниры хочется выигрывать, и в Петербурге хотелось победить. Но основная цель – чтобы через месяц мы были готовы на все сто процентов", — приводит слова Шведа «Советский спорт».