Китайский бизнесмен может купить «Бруклин» у Прохорова

Клуб НБА «Бруклин Нетс» могут выкупить китайские инвесторы. В приобретении команды заинтересован вице-председатель компании Alibaba Джо Тсай, сообщает New York Post.

Сейчас «Бруклином» владеет российский миллиардер Михаил Прохоров. По слухам, бизнесмен планирует продать большую часть акций «Нетс».

53-летний Тсай родился на Тайване, но сейчас проживает в Канаде. Он является одним из со-основателей Alibaba. Forbes оценивает его состояние в $ 8,6 млрд. При продаже «Нетс» владельцы рассчитывают выручить $ 2 млрд.