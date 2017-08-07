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Китайский бизнесмен может купить «Бруклин» у Прохорова

7 августа 2017, понедельник. 00:36 Баскетбол

Клуб НБА «Бруклин Нетс» могут выкупить китайские инвесторы. В приобретении команды заинтересован вице-председатель компании Alibaba Джо Тсай, сообщает New York Post.

Сейчас «Бруклином» владеет российский миллиардер Михаил Прохоров. По слухам, бизнесмен планирует продать большую часть акций «Нетс».

53-летний Тсай родился на Тайване, но сейчас проживает в Канаде. Он является одним из со-основателей Alibaba. Forbes оценивает его состояние в $ 8,6 млрд. При продаже «Нетс» владельцы рассчитывают выручить $ 2 млрд.

Источник: New-York Post Сообщить об ошибке
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Бруклин Нетс Михаил Прохоров
Новости. Баскетбол
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