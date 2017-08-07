Алан Андерсон не планирует подписывать контракт с «Нью-Йорком» или «Бруклином»

Агент атакующего защитника Алана Андерсона заявил, что его клиент не планирует подписывать соглашение с «Нью-Йорк Никс» или «Бруклин Нетс», сообщает New-York Post.



Напомним, ранее сообщалось, что два нью-йоркских клуба заинтересованы в сотрудничестве с Андерсоном. Кроме того, возможность подписания 34-летнего баскетболиста рассматривают «Торонто Рэпторс» и «Миннесота Тимбервулвз».



Минувший сезон Алан провёл в «Лос-Анджелес Клипперс». Защитник принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 2,9 очка, 0,8 подбора и 0,4 передачи в среднем за игру.

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