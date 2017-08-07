Бывший игрок НБА Шакил О’Нил реализовал бросок, сидя на скамейке в первом ряду зрительской трибуны.



«Здесь меня называют Стивен Харден. Я зарабатываю столько же, сколько Стивен Карри и Джеймс Харден», – написал О’Нил на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».



Напомним, что Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА О’Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс», и «Бостон Селтикс».



Видео доступно на официальной странице Шакила в «Инстаграме».