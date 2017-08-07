Таунс: «Миннесота» подписала игроков, из которых сочатся величие и победы

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс прокомментировал работу клуба над усилением состава этим летом.



«Для меня главное, что мы провели отличные изменения. Они сделают нас лучше. Мне очень повезло быть вместе с такой великой организацией. Мне кажется, что мы строим команду, которая имеет отличное представление о том, кем она хочет быть. Этим летом «Тимбервулвз» удалось подписать игроков, из которых сочатся величие и победы», – приводит слова Таунса RealGM.



Напомним, что этим летом состав «Миннесоты» пополнили форварды Джимми Батлер и Тадж Гибсон, а также защитники Джамал Кроуфорд и Джефф Тиг.

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