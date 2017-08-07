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Джей Уильямс: один раз застал Брайанта в зале за четыре часа до игры

7 августа 2017, понедельник. 15:34 Баскетбол

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Джей Уильямс рассказал историю о невероятной трудовой этике легендарного Коби Брайанта.

«Я хотел приехать в «Стэйплс-центр» за четыре часа до начала матча. Я планировал совершить 400 бросков. Но когда я пришёл, Коби уже был там. Это не было похоже на беззаботную тренировку. Он отрабатывал игровые моменты. Я решил сесть и понаблюдать. Коби поработал ещё 25 минут и закончил.

Я подошёл к нему и спросил: «Эй, Коби, почему ты тренируешься так долго?» Он ответил: «Потому что я видел как ты вошёл. Хотел, чтобы ты знал: неважно, как тяжело ты работаешь, я готов работать больше», – приводит слова Уильямса Dime Magazine.

Джей провёл в НБА один сезон. Он был вынужден завершить карьеру из-за травм, полученных в аварии на мотоцикле.

Джордан: я лучше Брайанта, а Коби лучше Джеймса
Источник: Dime Magazine Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Чикаго Буллз Коби Брайант
Новости. Баскетбол
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