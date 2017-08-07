Джей Уильямс: один раз застал Брайанта в зале за четыре часа до игры

Бывший игрок «Чикаго Буллз» Джей Уильямс рассказал историю о невероятной трудовой этике легендарного Коби Брайанта.



«Я хотел приехать в «Стэйплс-центр» за четыре часа до начала матча. Я планировал совершить 400 бросков. Но когда я пришёл, Коби уже был там. Это не было похоже на беззаботную тренировку. Он отрабатывал игровые моменты. Я решил сесть и понаблюдать. Коби поработал ещё 25 минут и закончил.



Я подошёл к нему и спросил: «Эй, Коби, почему ты тренируешься так долго?» Он ответил: «Потому что я видел как ты вошёл. Хотел, чтобы ты знал: неважно, как тяжело ты работаешь, я готов работать больше», – приводит слова Уильямса Dime Magazine.



Джей провёл в НБА один сезон. Он был вынужден завершить карьеру из-за травм, полученных в аварии на мотоцикле.

Джордан: я лучше Брайанта, а Коби лучше Джеймса