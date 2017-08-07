«Енисей» подписал контракт с Голдыревым

Красноярский «Енисей» пополнил состав форвардом Глебом Голдыревым. 24-летний баскетболист заключил с «Енисеем» однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон Голдырев провёл в составе «Новосибирска», с которым выиграл Кубок России. Его средние показатели в новосибирском клубе Суперлиги — 10 очков и 4 подбора за 26 минут на паркете.

Ранее Голдырев выступал за «Динамо» (Москва), «Спарта и К» (Видное) и «Россию». Также он становился бронзовым призёром чемпионата мира U19 в 2011 году.