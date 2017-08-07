Родственник Обамы будет работать в «Нью-Йорке»

«Нью-Йорк Никс» наняли на работу в офисе клуба шурина бывшего президента США Барака Обамы Крэйга Робинсона. Робинсон является старшим братом Мишель Обамы — супруги экс-президента.

Ранее появлялась информация, что Робинсон станет генеральным менеджером фарм-клуба «Нью-Йорка» «Уэстчестер Никс».

Робинсон играл вместе с президентом «Никс» Стивом Миллсом за команду Университета Принстона. Ранее он был вице-президентом «Милуоки Бакс» по работе с игроками и организационному развитию. В «Никс» он будет заниматься программой развития, сообщает ESPN.