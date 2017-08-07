Харпер — Ирвингу: ты никогда не будешь тащить команду

Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер обратился к разыгрывающему «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвингу со словами о том, что, даже уйдя из клуба, он не станет первой звездой в другой команде.

«Молодость. Высокомерие… Это всегда будет команда двух-трёх звёзд. Ты никогда не будешь парнем, который тащит свою команду. Ты видишь: когда Леброн не играет, ты не тащишь команду. Команда не может быть твоей. Ты играешь за переднюю сторону майки, а твоя фамилия написана на задней», — приводит слова Харпера Akron Beacon Journal.