Новицки: надеюсь отыграть два года по контракту

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассчитывает провести в НБА ещё два сезона. В прошедшем июне немецкому баскетболисту исполнилось 39 лет. Всю карьеру в НБА он провёл в составе «Далласа».

«Я подписал контракт ещё на два года и надеюсь отыграть их. В прошлом году я пропустил почти два месяца из-за травмы ахилла. Это меня расстроило и разочаровало. Надеюсь, в плане травм этот сезон будет лучше и, может, я проведу ещё один. Посмотрим, как моё тело будет себя чувствовать», — приводит слова Новицки Eurohoops.