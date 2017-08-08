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Новицки: надеюсь отыграть два года по контракту

8 августа 2017, вторник. 00:37 Баскетбол

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассчитывает провести в НБА ещё два сезона. В прошедшем июне немецкому баскетболисту исполнилось 39 лет. Всю карьеру в НБА он провёл в составе «Далласа».

«Я подписал контракт ещё на два года и надеюсь отыграть их. В прошлом году я пропустил почти два месяца из-за травмы ахилла. Это меня расстроило и разочаровало. Надеюсь, в плане травм этот сезон будет лучше и, может, я проведу ещё один. Посмотрим, как моё тело будет себя чувствовать», — приводит слова Новицки Eurohoops.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Даллас Маверикс Дирк Новицки
Новости. Баскетбол
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