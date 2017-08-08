«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Паниным

«Нижний Новгород» подписал контракт с форвардом Вадимом Паниным. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

Панин уже выступал за «Нижний Новгород» с 2011 по 2014 год, а последние три года защищал цвета казанского УНИКСа. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ средние показатели 33-летнего форварда составили 2,9 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи.

Главный тренер нижегородцев Зоран Лукич выразил удовлетворение в связи с возвращением игрока. «Вадим Панин вернулся в «Нижний Новгород»! Этих слов достаточно. Что здесь ещё комментировать?» – сказал Лукич.