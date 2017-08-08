Старателев подписал контракт с «Химками»

Подмосковные «Химки» подписали контракт с защитником Владиславом Старателевым. Об этом сообщается в «Фейсбуке» агентства игрока SFAgency.

Соглашение подписано по системе «1+2». Ожидается, что 21-летний Старателев будет выступать за молодёжную команду жёлто-синих.



Старателев имеет в своем активе сезон в Единой лиге ВТБ в составе грузинской «Виты». В 19 лет он попал в пятёрку лучших молодых игроков лиги.



Нынешним летом защитник вызывался в сборную России, в составе которой выступал в баскетбольном турнире Спортивных игр БРИКС.



«Я очень рад, что подписал контракт с таким клубом, как «Химки». Приложу максимум усилий для того, чтобы закрепиться в основном составе клуба. Постараюсь принести, как можно больше пользы своей новой команде!» – сказал Старателев.