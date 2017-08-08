Симмонс: готов провести грядущий сезон по своим правилам

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в своём «инстаграме» поделился ожиданиями от грядущего сезона. Симмонс, выбранный под первым номером драфта-2016, пропустил весь прошлый год из-за травмы.

«Прошёл почти год с тех пор, как я оказался в Филадельфии, и некоторые думают, что я не изменился. У меня был целый год на то, чтобы учиться, набираться опыта и развивать свою игру так, что теперь я готов взять всё под контроль и провести предстоящий сезон по своим правилам. Глядя назад, могу сказать, что уничтожил бы себя прежнего на площадке. Филли, это будет страшное зрелище. Поехали!» – написал Симмонс.