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Стэн ван Ганди: Драммонд должен доминировать в обороне

8 августа 2017, вторник. 14:21 Баскетбол

Главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди выразил мнение, что центровому команды Андре Драммонду стоит поработать над своей защитой и превратиться в доминирующего оборонительного игрока. Его слова приводит сайт «Пистонс».

«На мой взгляд, следующий шаг, который должен сделать Андре, – начать делать то, что делает Деандре Джордан, – доминировать в защите. Он должен стать одним из лучших обороняющихся игроков лиги. Он уже является выдающимся специалистом по подборам, теперь он должен стать выдающимся игроком оборонительного плана», – сказал ван Ганди.

Источник: Официальный сайт "Детройт Пистонс" Сообщить об ошибке
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Детройт Пистонс Андре Драммонд Стэн ван Ганди
Новости. Баскетбол
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