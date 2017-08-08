Стэн ван Ганди: Драммонд должен доминировать в обороне

Главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди выразил мнение, что центровому команды Андре Драммонду стоит поработать над своей защитой и превратиться в доминирующего оборонительного игрока. Его слова приводит сайт «Пистонс».



«На мой взгляд, следующий шаг, который должен сделать Андре, – начать делать то, что делает Деандре Джордан, – доминировать в защите. Он должен стать одним из лучших обороняющихся игроков лиги. Он уже является выдающимся специалистом по подборам, теперь он должен стать выдающимся игроком оборонительного плана», – сказал ван Ганди.