Диао: задача сборной Франции на ЧЕ – завоевать медаль

Форвард сборной Франции Борис Диао рассказал о целях национальной команды на грядущем Евробаскете. Его слова приводит официальный сайт турнира.



«Всякий раз я играю с одинаковой мотивацией и желанием отдать всё ради своей национальной команды. Этот турнир сам по себе очень важен. Я не думаю о следующих соревнованиях и о том, поможет ли это нам попасть на чемпионат мира или Олимпийские игры. Каждое лето играю с одинаковым настроем и стремлением победить. Задача в этом году – такая же, как и раньше, – завоевать медаль», – сказал Диао.

Французы попали в группу А, где встретятся с командами Польши, Греции, Исландии, Финляндии и Словении.