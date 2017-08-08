Мори: решение о долгосрочном контракте с Полом будет принято через год

Дэрил Мори, генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс», заявил, что долгосрочные перспективы новобранца команды Криса Пола в составе техасцев будут понятны лишь следующим летом.

«У нас с Полом были серьёзные разговоры о его будущем. Он надеется продолжить карьеру в „Хьюстоне“. Ему нравится команда, организация и сам город. С точки зрения подписания долгосрочного соглашения это то, что не может быть решено вплоть до следующего лета», — приводит слова Мори The Score.

В регулярном первенстве сезона-2016/17, в котором Пол защищал цвета «Лос-Анджелес Клипперс», он набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.