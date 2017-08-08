Бизли достиг соглашения с «Нью-Йорком»

Форвард Майкл Бизли близок к подписанию контракта с «Нью-Йорк Никс». По сведениям источников, игрок, пребывающий в статусе свободного агента, достиг с «Нью-Йорком» соглашения об однолетнем контракте, сообщает Hoopshype.

В минувшем сезоне Бизли защищал цвета «Милуоки Бакс». В регулярном чемпионате в его активе 56 поединков, в которых он набирал 9,4 очка и совершал 3,4 подбора в среднем. В плей-офф Бизли сыграл в четырёх матчах, набирая в них 4,3 очка и совершая 2,3 подбора.

Всего же в регулярных чемпионатах второй номер драфта-2008 принял участие в 509 встречах, в которых набирал 12,6 очка, собирал 4,7 подбора и раздавал 1,3 передачи.